Бессильный миротворец. Суждения Лукашенко о Донбассе призвали не воспринимать всерьез

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе форума в Минске заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной. Он также отметил, что при этом не стоит «игнорировать руководителей ЛНР и ДНР», передает ТАСС. Лукашенко, однако, подчеркнул, что главные стороны конфликта именно Украина и Россия и важно, чтобы они «ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения». Белорусский лидер также полагает, что закончить конфликт в Донбассе нельзя будет без участия США.

Лукашенко хочет играть роль миротворца, сохранив хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, но одновременно высказывает мнение, не согласующееся с положениями минских договоренностей, отметил в эфире НСН заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он призвал не относиться серьезно к высказываниям белорусского лидера.

«Лукашенко хочет играть роль миротворца, но при этом не хочет брать на себя ответственность за судьбу этого процесса. Он прекрасно понимает позицию России — что переговоры должны вестись между Украиной и республиками Донбасса. Он в курсе, потому что при нем формировались минские соглашения, в которых все это описано. Это мнение руководителя одной небольшой европейской державы. Будем рассматривать это так, не более того. Он имеет право на это мнение. Какое-либо руководящее указание он давать не может ни той, ни другой стране. Высказал свое мнение — мы приняли к сведению», — сказал Жарихин.