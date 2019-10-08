Бессильный миротворец. Суждения Лукашенко о Донбассе призвали не воспринимать всерьез
Замдиректора Института стран СНГ рассказал НСН, почему президент Белоруссии не хочет считаться с минскими договоренностями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе форума в Минске заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной. Он также отметил, что при этом не стоит «игнорировать руководителей ЛНР и ДНР», передает ТАСС. Лукашенко, однако, подчеркнул, что главные стороны конфликта именно Украина и Россия и важно, чтобы они «ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения». Белорусский лидер также полагает, что закончить конфликт в Донбассе нельзя будет без участия США.
Лукашенко хочет играть роль миротворца, сохранив хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, но одновременно высказывает мнение, не согласующееся с положениями минских договоренностей, отметил в эфире НСН заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он призвал не относиться серьезно к высказываниям белорусского лидера.
«Лукашенко хочет играть роль миротворца, но при этом не хочет брать на себя ответственность за судьбу этого процесса. Он прекрасно понимает позицию России — что переговоры должны вестись между Украиной и республиками Донбасса. Он в курсе, потому что при нем формировались минские соглашения, в которых все это описано. Это мнение руководителя одной небольшой европейской державы. Будем рассматривать это так, не более того. Он имеет право на это мнение. Какое-либо руководящее указание он давать не может ни той, ни другой стране. Высказал свое мнение — мы приняли к сведению», — сказал Жарихин.
Президенту Белоруссии в этой ситуации важно сохранять экономическое сотрудничество с обеими «сторонами конфликта».
«Лукашенко хочет абстрагироваться (от ситуации в Донбассе — НСН). Ему нужно одновременно поддерживать хорошие отношения с Россией и при этом получать все преимущества экономических отношений с ней, но и иметь хорошие отношения с Украиной и также сохранять с ней экономические связи. Коль скоро ему это позволяется — он это делает», — отметил специалист по странам СНГ.
Отметим, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с мнением Лукашенко о том, что Россия является непосредственным участником конфликта в Донбассе.
Ранее политолог Иван Мезюхо рассказал НСН, насколько реален сценарий главы МИД Украины об отказе Киева от контроля над Донбассом.
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