«Требуют подробностей»: Италия и Франция заблокировали закупки снарядов для ВСУ

Всего Евросоюз оказал Киеву военную помощь на сумму €50 млрд с февраля 2022 года, причем €20 млрд были перечислены в 2024 году. За тот же период США помогли Украине на $66,5 млрд.

Не поддерживает бесконечную поддержку Киева и премьер-министр Венгрии. В своем видеообращении в соцсетях глава венгерского правительства возмутился поведением украинского лидера Владимира Зеленского на завершившемся накануне саммите ЕС. Орбан отметил, что президент Украины ведет себя так, словно его страна уже является членом Евросоюза, и допускает непозволительно резкий тон дискуссии. Венгерский премьер напомнил, что Зеленский — лишь проситель, который желает вступить в ЕС.

Орбан также анонсировал проведение опроса в Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз. «Пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его (Зеленского) в этом поддержать», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам премьер-министра Венгрии, он предложил другим участникам саммита поддержать американского лидера Дональда Трампа в его усилиях по прекращению российско-украинского конфликта вместо того, чтобы «пускаться в военные авантюры». Убедить остальных членов Евросоюза Орбану, впрочем, не удалось, поэтому Венгрия наложила вето на итоговый документ.

ПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Тем временем свой вариант помощи Киеву предложила Польша — начальник Генштаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула заявил, что европейские страны из «коалиции желающих» занимаются разработкой нескольких вариантов операции на Украине, она будет зависеть от хода переговоров. Об этом сообщило агентство PAP.

Кукула добавил, что Польша вовсе не планирует отправлять свою армию на Украине. Под своим участием в операции он подразумевает обучение солдат и логистическую поддержку.

«Мы можем предоставить очень широкий спектр возможностей, прежде всего связанных с базированием войск, которые могут обеспечить эти гарантии [гарантии безопасности для Украины], их логистическим обеспечением, а также с предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для подготовки украинских войск или для поддержания боеготовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир», — пояснил генерал.