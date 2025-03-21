«Требуют подробностей»: Италия и Франция заблокировали закупки снарядов для ВСУ
Пока в Евросоюзе обсуждают, как еще помочь Украине в противостоянии с Россией, Киев демонстрирует нежелание соблюдать договоренности о прекращении атак на энергетические объекты.
Италия и Франция заблокировали предоставление ЕС на приобретение боеприпасов для ВСУ в 2025 году €5 млрд ($5,4 млрд). Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
Ожидалось, что эти деньги пойдут на приобретение 2 млн артиллерийских снарядов. Перечисление средств поддержали большинство из 27 членов ЕС, однако Париж и Рим, по мнению агентства, не желают «брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам», из-за чего покупка снарядов «будет сложной задачей».
Итальянские дипломаты в свою очередь заявили, что Италия вместе с рядом других государств желают уточнить финансовые и технические подробности сделки, французская же сторона вовсе отказалась от комментариев.
Всего Евросоюз оказал Киеву военную помощь на сумму €50 млрд с февраля 2022 года, причем €20 млрд были перечислены в 2024 году. За тот же период США помогли Украине на $66,5 млрд.
Не поддерживает бесконечную поддержку Киева и премьер-министр Венгрии. В своем видеообращении в соцсетях глава венгерского правительства возмутился поведением украинского лидера Владимира Зеленского на завершившемся накануне саммите ЕС. Орбан отметил, что президент Украины ведет себя так, словно его страна уже является членом Евросоюза, и допускает непозволительно резкий тон дискуссии. Венгерский премьер напомнил, что Зеленский — лишь проситель, который желает вступить в ЕС.
Орбан также анонсировал проведение опроса в Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз. «Пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его (Зеленского) в этом поддержать», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам премьер-министра Венгрии, он предложил другим участникам саммита поддержать американского лидера Дональда Трампа в его усилиях по прекращению российско-украинского конфликта вместо того, чтобы «пускаться в военные авантюры». Убедить остальных членов Евросоюза Орбану, впрочем, не удалось, поэтому Венгрия наложила вето на итоговый документ.
ПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Тем временем свой вариант помощи Киеву предложила Польша — начальник Генштаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула заявил, что европейские страны из «коалиции желающих» занимаются разработкой нескольких вариантов операции на Украине, она будет зависеть от хода переговоров. Об этом сообщило агентство PAP.
Кукула добавил, что Польша вовсе не планирует отправлять свою армию на Украине. Под своим участием в операции он подразумевает обучение солдат и логистическую поддержку.
«Мы можем предоставить очень широкий спектр возможностей, прежде всего связанных с базированием войск, которые могут обеспечить эти гарантии [гарантии безопасности для Украины], их логистическим обеспечением, а также с предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для подготовки украинских войск или для поддержания боеготовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир», — пояснил генерал.
Подробности инициатив пока что держатся в секрете. Единственное, что уточнил Кукула, — готовящаяся операция находится еще на очень ранней стадии планирования.
Вместе с тем заблокировавшая приобретение снарядов Франция предложила придать европейским военнослужащим, находящимся на Украине, статус миротворцев ООН, сообщило со ссылкой на источники издание Telegraph. Утверждается, что эту тему президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал на саммите ЕС с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал акцентировать внимание на морскую и воздушную поддержку Украины. ВВС страны ведут переговоры об участии их истребителей в охране воздушного пространства Украины.
Также британские военачальники обсуждают отправку истребителей Typhoon на Украину для прикрытия британских солдат на земле, сообщает Telegraph.
БРИФИНГ ЗАХАРОВОЙ
Пока другие страны думают, как еще помочь Киеву, Зеленский демонстрирует абсолютную недоговороспособность, приказав наносить новые удары по российским энергетическим объектам вопреки обещаниям Трампу прекратить их, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Зеленский утратил контроль над теми, кем руководит? Пусть попробуют ответить», — задала вопрос Захарова Западу.
О каком перемирии между Россией и Украиной может идти речь, не очень понятно. «Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — заявила дипломат.
Обсуждая следующий раунд российско-американских переговоров, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде (российскую делегацию возглавят советник директора ФСБ Сергей Беседа и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин), Захарова отметила, что «правильнее говорить не о неких экспертных группах, а о встрече экспертов». Она также добавила, что все ближайшие контакты Москвы и Вашингтона будут посвящены украинской повестке.
Вместе с тем пресс-секретарь МИД упрекнула США в лукавстве, заявив, что возобновление поставок ВСУ американского оружия противоречит желаю достичь мира на Украине. «Там, где есть очевидная ложь, мы не стесняемся в выражениях», — подчеркнула она.
Также Захарова назвала планы ЕС по интеграции украинской и европейской военной промышленности провокацией, цель которой — воспрепятствовать диалогу Вашингтона и Москвы. Да Брюссель и не заинтересован в дипломатии, подчеркнула она: об этом свидетельствуют агрессивные заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, в частности, одно из ее последних решений о поставке Украине двух миллионов артиллерийских крупнокалиберных снарядов на 5 млрд евро.
УДАР ПО «СУДЖЕ»
Словно подтверждая недоговороспособность Зеленского, украинская армия атаковала в ночь на 21 марта газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, сообщил со ссылкой на военкоров Telegram-канал SHOT.
В результате удара на станции произошел крупный пожар, зарево от него было заметно за десяток километров на границе с Сумской областью. Через «Суджу» газ поступал в Европу, после того, как Украина прекратился прием газа для транзита через «Сохрановку» в мае 2022 года, «Суджа» была единственной транзитной газоизмерительной станцией.
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