ЕС призвал РФ проявить «реальную политическую волю» к остановке конфликта

Лидеры Евросоюза выступили с призывом к России проявить «реальную политическую волю» к прекращению конфликта с Украиной. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Евросовета. Оно выпущено по итогам переговоров в Брюсселе 20 марта. Заявление подписали все лидеры объединения, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

ЕК выделила Украине 1 млрд евро с погашением за счет активов России

В принятом заявлении говорится, что страны Евросоюза готовы усилить давление на Кремль посредством санкций и противодействия их обходу с целью ослабить способность ВС РФ к продолжению вести боевые действия.

Лидеры ЕС также подтвердили, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Москва не прекратит военные действия против Украины, а также не компенсирует ущерб, причиненный в ходе конфликта.

20–21 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры