ЕС призвал РФ проявить «реальную политическую волю» к остановке конфликта
Лидеры Евросоюза выступили с призывом к России проявить «реальную политическую волю» к прекращению конфликта с Украиной. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Евросовета. Оно выпущено по итогам переговоров в Брюсселе 20 марта. Заявление подписали все лидеры объединения, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В принятом заявлении говорится, что страны Евросоюза готовы усилить давление на Кремль посредством санкций и противодействия их обходу с целью ослабить способность ВС РФ к продолжению вести боевые действия.
Лидеры ЕС также подтвердили, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Москва не прекратит военные действия против Украины, а также не компенсирует ущерб, причиненный в ходе конфликта.
20–21 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС.
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