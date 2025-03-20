ЕС призвал РФ проявить «реальную политическую волю» к остановке конфликта

В принятом заявлении говорится, что страны Евросоюза готовы усилить давление на Кремль посредством санкций и противодействия их обходу с целью ослабить способность ВС РФ к продолжению вести боевые действия.

Лидеры ЕС также подтвердили, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Москва не прекратит военные действия против Украины, а также не компенсирует ущерб, причиненный в ходе конфликта.

20–21 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС.



