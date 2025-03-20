ЕК выделила Украине 1 млрд евро с погашением за счет активов России
Евросоюз выделил Украине дополнительно 1 млрд евро в рамках кредита Группы семи с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом заявили в Еврокомиссии.
«Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш... кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС», - указано в документе.
Всего ЕС предоставил Киеву 4 млрд евро на таких условиях.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что структура хочет привлечь 150 млрд евро с кредитами для производства ПВО в Евросоюзе и оружия для Киева, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru