ЕК выделила Украине 1 млрд евро с погашением за счет активов России

Евросоюз выделил Украине дополнительно 1 млрд евро в рамках кредита Группы семи с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом заявили в Еврокомиссии.

«Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш... кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС», - указано в документе.

Всего ЕС предоставил Киеву 4 млрд евро на таких условиях.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что структура хочет привлечь 150 млрд евро с кредитами для производства ПВО в Евросоюзе и оружия для Киева, напоминает Ura.ru.

