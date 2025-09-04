Трамп заявил о второй и третьей фазах давления на Россию

По словам главы государства, его администрация еще не приступала «ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Россию.

Лидер США напомнил, что ранее Белый дом ввел в отношении Индии 50-процентные пошлины из-за закупок российской нефти.

До этого Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни. Он заявил, что пока не решил, что делать и какими будут его дальнейшие шаги по мирному урегулированию в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

