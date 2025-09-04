Трамп заявил о второй и третьей фазах давления на Россию
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что мир увидит, что произойдет, если США не понравится решение российского президента Владимира Путина в вопросе урегулирования украинского конфликта, сообщает «РЕН ТВ».
По словам главы государства, его администрация еще не приступала «ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Россию.
Лидер США напомнил, что ранее Белый дом ввел в отношении Индии 50-процентные пошлины из-за закупок российской нефти.
До этого Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни. Он заявил, что пока не решил, что делать и какими будут его дальнейшие шаги по мирному урегулированию в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о второй и третьей фазах давления на Россию
- Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
- Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»
- Путин назвал Пескова лентяем
- Врач поделилась способами повысить давление при гипотонии
- Генпродюсер RuTube связал уход YouTube с обеднением артистов
- В Минздраве и Госдуме рассказали про медицинский туризм в России
- Продюсер объяснил, почему за концерт Крида могут наказать организаторов
- До какого уровня повысятся переговоры Москвы с Киевом
- Россиянам объяснили, когда лучше всего взять отпуск в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru