СМИ: Администрация Томской области закупила 680 бутылок коньяка и водки
680 бутылок коньяка и водки закупила администрация Томской области, сообщает Telegram-канал Mash.
На это было потрачено 600 тысяч бюджетных рублей. Алкоголь закупался для нужд столовой. Водка для администрации должна быть высшего качества с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией. Коньяк — с выдержкой не менее трёх лет и объёмом не меньше 0,5 литра.
Кроме того, закуплены сыры на 750 тысяч. За сельдь, лососёвую рыбу холодного копчения, зернистую икру, мороженый кальмар и консервы из морской капусты отдадут еще 200 тысяч рублей.
В администрации объясняют госзакупку под планируемые мероприятия в рамках культурной программы. О каких мероприятиях идет речь – неизвестно.
Ранее стало известно, что администрация Тамбовской области закупит 100 бокалов, поющих гимн региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
