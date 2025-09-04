Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Он примет участие в десятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке, куда он прибыл из Китая. В юбилейном форуме принимают участие представители более 70 стран мира.

Путин выступит на пленарном заседании 5 сентября и ответит на вопросы. Вместе с ним в президиуме будут глава правительства Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, член политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.

