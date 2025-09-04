Путин назвал Пескова лентяем

Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в КНР в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем, сообщают «Известия».

Во время общения с прессой официальный представитель Кремля заявил, что диалог может затянуться. Путин указал, что пресс-конференция скоро закончится.

«Лентяй. Не хочет работать. Ничего не делает, стоит рядом и то ленится», — пошутил глава государства, обращаясь к пресс-секретарю.

Также Путин заявил, что верит в способность медицины продлить жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

