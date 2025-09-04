Путин назвал Пескова лентяем
Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в КНР в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем, сообщают «Известия».
Во время общения с прессой официальный представитель Кремля заявил, что диалог может затянуться. Путин указал, что пресс-конференция скоро закончится.
«Лентяй. Не хочет работать. Ничего не делает, стоит рядом и то ленится», — пошутил глава государства, обращаясь к пресс-секретарю.
Также Путин заявил, что верит в способность медицины продлить жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
- Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»
- Путин назвал Пескова лентяем
- Врач поделилась способами повысить давление при гипотонии
- Генпродюсер RuTube связал уход YouTube с обеднением артистов
- В Минздраве и Госдуме рассказали про медицинский туризм в России
- Продюсер объяснил, почему за концерт Крида могут наказать организаторов
- До какого уровня повысятся переговоры Москвы с Киевом
- Россиянам объяснили, когда лучше всего взять отпуск в 2025 году
- Финансист призвал платить детям, чтобы научить их жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru