СМИ: В России резко подорожает куриное мясо

Куриное мясо в магазинах России подорожает на 10-15% в июле-декабре по сравнению с январем-июлем и на 15-25% ко второму полугодию 2025 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и управления ИМЭС Люзу Байгузину.

По ее словам, корма подорожали на 70% - основная причина роста цен на куриное мясо. Увеличение тарифов на коммунальные услуги на 20% также оказывает влияние на себестоимость производства птицы.

Эксперт указала, что с увеличением производства может произойти незначительная стабилизация цен, однако рост производства может не покрыть увеличенный спрос на курицу и затрат.

Курятина должна быть на столе у каждого россиянина, заявила НСН врач-диетолог Марият Мухина.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЭкономикаМясо

