СМИ: В России резко подорожает куриное мясо

По ее словам, корма подорожали на 70% - основная причина роста цен на куриное мясо. Увеличение тарифов на коммунальные услуги на 20% также оказывает влияние на себестоимость производства птицы.

Эксперт указала, что с увеличением производства может произойти незначительная стабилизация цен, однако рост производства может не покрыть увеличенный спрос на курицу и затрат.

Курятина должна быть на столе у каждого россиянина, заявила НСН врач-диетолог Марият Мухина.

