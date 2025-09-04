СМИ: В России резко подорожает куриное мясо
Куриное мясо в магазинах России подорожает на 10-15% в июле-декабре по сравнению с январем-июлем и на 15-25% ко второму полугодию 2025 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и управления ИМЭС Люзу Байгузину.
По ее словам, корма подорожали на 70% - основная причина роста цен на куриное мясо. Увеличение тарифов на коммунальные услуги на 20% также оказывает влияние на себестоимость производства птицы.
Эксперт указала, что с увеличением производства может произойти незначительная стабилизация цен, однако рост производства может не покрыть увеличенный спрос на курицу и затрат.
Курятина должна быть на столе у каждого россиянина, заявила НСН врач-диетолог Марият Мухина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слуцкий: Каллас впала в истерику после саммита ШОС
- Путин: Киев после отвода войск угрожал Москве «отвернуть голову»
- Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
- Мэр Казани: «Из отличников выходят отличники, а из троечников - мэры и руководители регионов»
- СМИ: В России резко подорожает куриное мясо
- Турпоток на Дальний Восток растет рекордными темпами
- СМИ: Администрация Томской области закупила 680 бутылок коньяка и водки
- Трамп заявил о второй и третьей фазах давления на Россию
- Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
- Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru