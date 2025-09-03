Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву

На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что никогда не исключал встречи с украинским президентом.

«А есть ли какой-то смысл в этих встречах?» - также спросил Путин.

Он добавил, что действующее на Украине военное положение не означает автоматическое продление полномочий президента, поэтому встречи с Зеленским в его нынешнем статусе - это «путь в никуда».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, встречи Путина и Зеленского не будет, сообщает RT.

