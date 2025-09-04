Турпоток на Дальний Восток растет рекордными темпами
Туристический поток на Дальний Восток России в первом полугодии превысил 3 млн поездок, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Россельхозбанка».
Их количество выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По словам экспертов, интерес к направлению подстегивают состоятельные россияне, которые перестали ездить за рубеж и ищут экзотику внутри страны.
Потенциал направления велик, но реализовать его мешает отсутствие нормальных гостиниц, турмаршрутов, а также дорогие перелеты.
Дальний Восток отличается высочайшим потенциалом для развития круизного туризма благодаря уникальной природе, морским ресурсам и богатейшему культурному наследию. Об этом НСН сообщили представители члена Российского союза туриндустрии, туроператора «Морская практика».
