Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»

Появилось видео пропавшей минуты у тюремной камеры американского покойного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Fox.

СМИ: ФБР нашло пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюремной камере

На кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. В течение «пропавшей» минуты ничего не происходит.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

