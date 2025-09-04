Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»
4 сентября 202502:36
Появилось видео пропавшей минуты у тюремной камеры американского покойного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Fox.
На кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. В течение «пропавшей» минуты ничего не происходит.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
