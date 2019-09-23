Трамп заявил о частом участии Украины в делах Америки

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что в ходе телефонного разговора 25 июля с украинским лидером Владимиром Зеленским стороны коснулись вопросов коррупции на Украине, а также кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена и его сына.

«Обсуждая коррупцию, мы не хотели, чтобы наши люди, в том числе [бывший] вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию еще и на Украине», — цитирует Трампа издание Slate.

Между тем, The Inquisitr отмечает, что президент США сделал еще одно заявление, которое вызвало больше вопросов, чем ответов.

«В беседе с журналистами, как передает репортер Vox Аарон Рупар в Twitter, Трамп сказал об Украине: «Как-то они были вовлечены во множество различных событий, происходящих в нашей стране». Что Трамп имел в виду под этим утверждением? Ответ остается неясным, и ни один журналист не задал пояснительного вопроса», — цитирует спецкор НСН статью The Inquisitr.

Напомним, президента Трампа обвиняют в оказании давления на лидера Украины Владимира Зеленского с требованием начать расследование в отношении соперника Трампа на выборах-2020 от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской газовой компании «Бурисма».

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф заявил, что единственным вероятным развитием событий для главы Белого дома, в случае если удастся доказать давление на лидера иностранного государства с целью дискредитировать соперника на выборах, станет импичмент.