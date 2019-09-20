Разведчик США пожаловался на Трампа из-за Зеленского

Анонимный сотрудник американской разведки мог подать жалобу на президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа из-за телефонного разговора последнего с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое предположение сделал в эфире телекомпании CNN адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани, передает Газета.ру.

Таким образом он прокомментировал публикацию в газете The Washington Post, которая нашла связь между Украиной и жалобой анонимного сотрудника американской разведки на Трампа. Об этом издание сообщило, ссылаясь на собственные источники.

Как отмечает РИА ФАН, в жалобе утверждается, что в телефонном разговоре с иностранным лидером глава Белого дома дал некое обещание. Это заставило сотрудника разведки доложить о произошедшем инспектору разведывательных служб США Майклу Аткинсону.

Источники издания рассказали, что «особое значение» в послании уделяется Украине. Впрочем, The Washington Post не утверждает 100%, что разговор шёл с именно с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также не ясно, связано ли с Киевом обещание Трампа. Накануне Аткинсон в закрытом режиме ответил на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.