Разведчик США пожаловался на Трампа из-за Зеленского
Анонимный сотрудник американской разведки мог подать жалобу на президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа из-за телефонного разговора последнего с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое предположение сделал в эфире телекомпании CNN адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани, передает Газета.ру.
Таким образом он прокомментировал публикацию в газете The Washington Post, которая нашла связь между Украиной и жалобой анонимного сотрудника американской разведки на Трампа. Об этом издание сообщило, ссылаясь на собственные источники.
Как отмечает РИА ФАН, в жалобе утверждается, что в телефонном разговоре с иностранным лидером глава Белого дома дал некое обещание. Это заставило сотрудника разведки доложить о произошедшем инспектору разведывательных служб США Майклу Аткинсону.
Источники издания рассказали, что «особое значение» в послании уделяется Украине. Впрочем, The Washington Post не утверждает 100%, что разговор шёл с именно с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также не ясно, связано ли с Киевом обещание Трампа. Накануне Аткинсон в закрытом режиме ответил на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.
Адвоката Трампа попросили прокомментировать версию, согласно которой, президент США мог прозрачно намекнуть Зеленскому, что блокирует выделение $250 миллионов на военную помощь Украине, если Киев откажется расследовать происки бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в 2016 году.
По словам Джулиани, эта версия целиком соответствует тому, что Байден признал два года назад: он говорил тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, что тот не получит $1,2 млрд, если не уволит своего генерального прокурора Виктора Шокина. Адвокат подчеркнул, что этот скандальный эпизод не освещался широко ведущими американскими СМИ.
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