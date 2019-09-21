Трамп не понимает причин жалоб разведки после его бесед с президентами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может объяснить, почему возникли жалобы со стороны разведывательного ведомства на его переговоры с одним из иностранных лидеров, а также не предполагает, кто именно на него пожаловался.

«Я не знаю личность человека, который пожаловался», - заявил Трамп.

Он также отметил, что оценивает свои переговоры с иностранными коллегами как корректные, «в том числе на самом высоком уровне». Американский лидер предполагает, что недовольство было высказано кем-то из его политических оппонентов.