Трамп не понимает причин жалоб разведки после его бесед с президентами
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может объяснить, почему возникли жалобы со стороны разведывательного ведомства на его переговоры с одним из иностранных лидеров, а также не предполагает, кто именно на него пожаловался.
«Я не знаю личность человека, который пожаловался», - заявил Трамп.
Он также отметил, что оценивает свои переговоры с иностранными коллегами как корректные, «в том числе на самом высоком уровне». Американский лидер предполагает, что недовольство было высказано кем-то из его политических оппонентов.
Напомним, газета Washington Post со ссылкой на двух экс-чиновников сообщила, что жалобу на Дональда Трампа подал представитель американской разведки на Украине из-за тревожного обещания Трампа.
Ранее НСН сообщала о подозрениях адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани по поводу резонансных переговоров.
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