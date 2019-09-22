Байден требует расследовать сведения о давлении Трампа на Зеленского
Участник президентской гонки 2020 года Джо Байден потребовал провести срочное расследование в отношении американского лидера Дональда Трампа, чтобы выяснить подробности его телефонных переговоров президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.
Байден обвиняет Трампа в оказании давлении на Зеленского. По мнению бывшего вице-президента США, Трамп в ответ на просьбу о помощи США Украине мог превысить свои полномочия и просить Зеленского содействовать в расследовании против Байдена-младшего.
«Это возмутительно», - приводит слова политика Газета.ru.
Напомним, газета Washington Post со ссылкой на двух экс-чиновников сообщила, что жалобу на Дональда Трампа подал представитель американской разведки на Украине из-за тревожного обещания Трампа.
Накануне Дональд Трамп заявил, что не может объяснить причин, по которым возникли жалобы со стороны разведывательного ведомства на его переговоры с одним из иностранных лидеров, а также не предполагает, кто именно на него пожаловался.
Ранее НСН сообщала о подозрениях адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани по поводу резонансных переговоров.
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