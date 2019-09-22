Байден требует расследовать сведения о давлении Трампа на Зеленского

Напомним, газета Washington Post со ссылкой на двух экс-чиновников сообщила, что жалобу на Дональда Трампа подал представитель американской разведки на Украине из-за тревожного обещания Трампа.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не может объяснить причин, по которым возникли жалобы со стороны разведывательного ведомства на его переговоры с одним из иностранных лидеров, а также не предполагает, кто именно на него пожаловался.

Ранее НСН сообщала о подозрениях адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани по поводу резонансных переговоров.

