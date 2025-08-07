Трамп заявил, что срок для достижения соглашения по Украине истекает

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что установленный им срок для достижения договоренностей по Украине истекает, сообщает «РЕН ТВ».

Трамп: Есть высокие шансы на встречу Путина и Зеленского

Однако, по его словам, стороны ведут «очень серьезные переговоры». Так президент ответил на вопрос, будет ли он соблюдать установленный ранее для Москвы срок в 10-12 дней. При этом Трамп пригрозил РФ санкциями и другими последствиями, если не будут достигнуты договоренности в указанный срок.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что в какой-то момент хочет встретиться с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

