Трамп заявил, что срок для достижения соглашения по Украине истекает

Однако, по его словам, стороны ведут «очень серьезные переговоры». Так президент ответил на вопрос, будет ли он соблюдать установленный ранее для Москвы срок в 10-12 дней. При этом Трамп пригрозил РФ санкциями и другими последствиями, если не будут достигнуты договоренности в указанный срок.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что в какой-то момент хочет встретиться с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

