Трамп заявил, что срок для достижения соглашения по Украине истекает
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что установленный им срок для достижения договоренностей по Украине истекает, сообщает «РЕН ТВ».
Однако, по его словам, стороны ведут «очень серьезные переговоры». Так президент ответил на вопрос, будет ли он соблюдать установленный ранее для Москвы срок в 10-12 дней. При этом Трамп пригрозил РФ санкциями и другими последствиями, если не будут достигнуты договоренности в указанный срок.
Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что в какой-то момент хочет встретиться с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу
- Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу пленных
- В России насчитывается 40,8 млн пенсионеров
- Трамп заявил, что срок для достижения соглашения по Украине истекает
- В России изменятся правила приема в вузы
- Трамп: Контакты США и РФ не были прорывом
- СМИ: Путин заявил Уиткоффу о готовности встретиться с Трампом
- Контрабандный рынок автомобилей и «ювелирки» в РФ может достигать 10%
- Развернул «Орешник: Путин сделал предупреждение Трампу
- Трамп: Есть высокие шансы на встречу Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru