СМИ: Путин заявил Уиткоффу о готовности встретиться с Трампом

Уиткофф передал слова Путина Трампу. Спецпосланник отметил, что президент США «открыт для такого разговора уже на следующей неделе, если результантом встречи станет конец войны на Украине».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что глава РФ выразил желание встретиться с американским коллегой.

Ранее стало известно, что Трамп выразил надежду на скорую встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

