СМИ: Путин заявил Уиткоффу о готовности встретиться с Трампом
Российский лидер Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что в какой-то момент хочет встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает Fox News.
Уиткофф передал слова Путина Трампу. Спецпосланник отметил, что президент США «открыт для такого разговора уже на следующей неделе, если результантом встречи станет конец войны на Украине».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что глава РФ выразил желание встретиться с американским коллегой.
Ранее стало известно, что Трамп выразил надежду на скорую встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
