Трамп заявил, что отлично себя чувствует после курса гидроксихлорохина
Президент США Дональд Трамп заявил об отличном самочувствии после курса приема гидроксихлорохина для профилактики коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против коронавируса из-за появившихся данных о повышенном риске смертности при его использовании. Отмечалось, что соответствующее исследование опубликовал 22 мая медицинский журнал Lancet.
По словам Трампа, в случае, если он узнает, что контактировал с зараженным COVID-19, он возобновит прием препарата.
Накануне стало известно, что во Франции лекарство от малярии гидроксихлорохин запретили использовать для лечения нового коронавируса на фоне растущих доказательств того, что он может принести больше вреда, чем пользы.
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