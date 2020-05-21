Трампу пророчат крупное поражение на президентских выборах из-за COVID-19

На предстоящих президентских выборах в США, которые намечены на ноябрь 2020 года, Дональд Трамп может потерпеть серьезное поражение. Как сообщает The Independent, ссылаясь на прогноз аналитической компании Oxford Economics, провал Трампа будет связан с проблемами в национальной экономике из-за пандемии коронавируса.

Использовавшаяся для предсказания результатов выборов модель учитывает уровень безработицы, реальные доходы и инфляцию. The Independent подчеркивает, что ранее она показывала верные результаты для выборов в США, начиная с 1948 года. Исключением стали президентские кампании 1968 и 1976 годов.

Добавим, до пандемии COVID-19 модель отдавала победу на выборах президента США в 2020 году Дональду Трампу, который, по прогнозам, должен был получить 55% голосов избирателей. Сейчас же аналитики полагают, что он потерпит поражение, заручившись поддержкой всего 35% избирателей. При этом эксперты делают акцент на том, что результаты президентских выборов будут зависеть от развития ситуация с эпидемией в последующие полгода.