Трампу пророчат крупное поражение на президентских выборах из-за COVID-19
На предстоящих президентских выборах в США, которые намечены на ноябрь 2020 года, Дональд Трамп может потерпеть серьезное поражение. Как сообщает The Independent, ссылаясь на прогноз аналитической компании Oxford Economics, провал Трампа будет связан с проблемами в национальной экономике из-за пандемии коронавируса.
Использовавшаяся для предсказания результатов выборов модель учитывает уровень безработицы, реальные доходы и инфляцию. The Independent подчеркивает, что ранее она показывала верные результаты для выборов в США, начиная с 1948 года. Исключением стали президентские кампании 1968 и 1976 годов.
Добавим, до пандемии COVID-19 модель отдавала победу на выборах президента США в 2020 году Дональду Трампу, который, по прогнозам, должен был получить 55% голосов избирателей. Сейчас же аналитики полагают, что он потерпит поражение, заручившись поддержкой всего 35% избирателей. При этом эксперты делают акцент на том, что результаты президентских выборов будут зависеть от развития ситуация с эпидемией в последующие полгода.
Ранее НСН писала, что Дональд Трамп рассказал о разработке вакцины от COVID-19 американскими специалистами. По его словам, США идут с опережением графика в создании вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Глава Белого дома добавил, что испытания находятся на "первой и второй фазах". Президент добавил, что после создания вакцины ее распространят по штатам страны при помощи американских военных.
Ранее стало известно, что Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором заявил о намерении сделать временную заморозку финансирования ВОЗ США постоянной и пересмотреть членство в организации в случае отсутствия улучшений. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что это попытка Трампа найти виноватых в тяжёлой экономической ситуации, в которую попали США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru