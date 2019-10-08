Трамп затроллил Захарову и весь мир
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в эфире НСН объяснил, чем руководствовался американский президент, говоря о «разрушении экономики Турции».
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на пост американского президента Дональда Трампа в Twitter о намерении разрушить экономику Турции.
Как написала Захарова на своей странице в Facebook, президент США просто напросто признал то, что ранее делали его предшественники.
«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», - заявила представитель МИД.
В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН упрекнул Захарову за слишком серьёзное отношение к своеобразному юмору Дональда Трампа.
«Трамп – большой шутник. Вот этот твит, на который все так остро среагировали, - совершенно издевательский. Он пишет о том, что "если я в своей великой и непревзойдённой мудрости сочту, что Турция перешла какие-то границы, я её уничтожу". У него очень своеобразное чувство юмора, как и у нашего президента. Формулировка о "великой и непревзойдённой мудрости" разве может не быть стёбом? Демократы в Америке тоже из-за этого впали в истерику и кричат, что Трамп сошёл с ума и стал как Сталин. Но ясно же совершенно, что это у него такой своеобразный стиль шуток. Странно, конечно, но он вот такой весёлый», - пояснил свою точку зрения Лукьянов.
As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.
Напомним, 6 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры о ситуации в Сирии. В итоге президент США заявил, что Вашингтон отказывается участвовать в турецкой операции в САР. 7 октября Штаты начали вывод войск с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.
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