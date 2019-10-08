Трамп затроллил Захарову и весь мир

В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН упрекнул Захарову за слишком серьёзное отношение к своеобразному юмору Дональда Трампа.

«Трамп – большой шутник. Вот этот твит, на который все так остро среагировали, - совершенно издевательский. Он пишет о том, что "если я в своей великой и непревзойдённой мудрости сочту, что Турция перешла какие-то границы, я её уничтожу". У него очень своеобразное чувство юмора, как и у нашего президента. Формулировка о "великой и непревзойдённой мудрости" разве может не быть стёбом? Демократы в Америке тоже из-за этого впали в истерику и кричат, что Трамп сошёл с ума и стал как Сталин. Но ясно же совершенно, что это у него такой своеобразный стиль шуток. Странно, конечно, но он вот такой весёлый», - пояснил свою точку зрения Лукьянов.