Отказ США помогать Турции в Сирии объяснили курдами

США не будут принимать участие в операции, которую Турция планирует на севере Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает ТАСС. Также он отметил, что Вооруженные силы США не будут находиться поблизости от места проведения операции.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев пояснил в эфире НСН, что США таким образом бросают своего союзника по борьбе с террористами в Сирии.

«На севере Сирии находится Свободная сирийская армия, состоящая из курдов, которую США вооружали, поддерживали, финансировали. Они осуществляли основные сухопутные операции по борьбе с террористами. Турция хочет отодвинуть их от границы, она считает их террористической организацией, которая курсирует через границу и организует в Турции всевозможные смуты. Турция хочет их отодвинуть, разоружить и взять под контроль. А США устраняются, бросают своего союзника, который помог им в борьбе с террористами», – отметил американист.

Россия в этом раскладе курдов поддерживать также не намерена – она выступает за территориальную целостность Сирии.

«Курды живут на территории сразу многих государств: Сирии, Турции, Ирака, Ирана. В течение многих веков они пытаются создать свое государство, это многомиллионный народ. Они пытаются сделать это и в рамках Турции, и в рамках Сирии. С одной стороны, их стремления понятны, с другой стороны, Россия выступает за территориальную целостность самой Сирии. Курды с американцами, а не с Россией в Сирии, потому что им посулили некую поддержку в борьбе за самостоятельность.