Отказ США помогать Турции в Сирии объяснили курдами

7 октября 201911:42
Ольга Дворянова

Эксперты рассказали НСН о клубке интересов США, курдов и Турции на севере Сирии. 

США не будут принимать участие в операции, которую Турция планирует на севере Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает ТАСС. Также он отметил, что Вооруженные силы США не будут находиться поблизости от места проведения операции.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев пояснил в эфире НСН, что США таким образом бросают своего союзника по борьбе с террористами в Сирии.

«На севере Сирии находится Свободная сирийская армия, состоящая из курдов, которую США вооружали, поддерживали, финансировали. Они осуществляли основные сухопутные операции по борьбе с террористами. Турция хочет отодвинуть их от границы, она считает их террористической организацией, которая курсирует через границу и организует в Турции всевозможные смуты. Турция хочет их отодвинуть, разоружить и взять под контроль. А США устраняются, бросают своего союзника, который помог им в борьбе с террористами», – отметил американист.

Россия в этом раскладе курдов поддерживать также не намерена – она выступает за территориальную целостность Сирии.

«Курды живут на территории сразу многих государств: Сирии, Турции, Ирака, Ирана. В течение многих веков они пытаются создать свое государство, это многомиллионный народ. Они пытаются сделать это и в рамках Турции, и в рамках Сирии. С одной стороны, их стремления понятны, с другой стороны, Россия выступает за территориальную целостность самой Сирии. Курды с американцами, а не с Россией в Сирии, потому что им посулили некую поддержку в борьбе за самостоятельность.

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Турки считают, что наличие огромной армии на границах Турции создает опасность» – добавил Рогулев.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров отметил в эфире НСН, что в случае нападения со стороны Анкары, наибольшую опасность для Свободной сирийской армии будет представлять турецкая авиация.

«Для курдских формирований особо опасное оружие – это авиация. Для того, чтобы эффективно доставать на высоте свыше 5 тысяч метров, техники у них нет. США вряд ли будут участвовать, обеспечивая им авиационное прикрытие. Не очень понимаю, как американская инфраструктура будет вести себя. Там около 2 тысяч военнослужащих США и 4 тысячи военных частных компаний. Вероятно, они могут защищать только себя и свои территории», – считает востоковед.

При этом Багдасаров напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не впервые грозится провести военную операцию на севере Сирии.

«Эрдоган не в первый раз объявляет, что начнет операцию, но пока никак не начнет. Курды в ответ обещают начать военные действия против Анкары на территории Турции», – отметил глава Центра изучения стран Ближнего Востока.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что собирается начать операцию против курдов на севере Сирии в ближайшие дни. Между тем, сегодня турецкий глава заявил, что США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны. Эрдоган отметил, что такие действия предприняты после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, прошедших вечером 6 октября.


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ФОТО: flickr/Kurdishstruggle
ТЕГИ:СирияСемён БагдасаровКурдыЮрий Рогулёв

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