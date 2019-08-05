Востоковед: Турки намерены атаковать зону ответственности США, что может плохо закончиться
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров объяснил НСН, почему США не одобряют военную операцию Турции в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии. Она намечена на 6 августа. Однако, как заявили в пресс-службе Госдепартамента, в Вашингтоне эту операцию не одобряют, Турция ставит американскую армию в сложное положение.
Анкара уже не может отказаться от намеченных боевых действий, но при этом понимает, что сохраняется опасность еще больше осложнить ситуацию в Сирии, отметил руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
«Штаты не поддерживают в этом вопросе турок, потому что в Сирии находятся две тысячи американских, английских и французских войск, а также четыре тысячи частных военных компаний – это зона ответственности США. Все они тогда окажутся в зоне боевых действий. Штаты несут ответственность за Сирийскую демократическую армию, курдские отряды, поэтому не одобряют», - отметил востоковед.
На взгляд Багдасарова, турецкий лидер уже вынужден начать операцию.
«6 августа Эрдоган планирует собрать генштаб и начать проведение операции. Она уже проанонсирована, поэтому президент Турции вынужден ее начать, но это будет серьезный конфликт»,- сказал эксперт.
Единственное, что может остановить Эрдогана, по мнению собеседника НСН, это угроза США открыть «ответные боевые действия против сил, которые вторгнуться в Заефратье».
Ранее НСН напомнила, что в настоящее время сирийская территория восточнее Евфрата контролируется курдскими отрядами самообороны, поддерживаемыми Вашингтоном. Еще в начале 2019 года президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением в случае атаки сирийских курдов после ухода из региона американских войск. Тюрколог Алексей Образцов в эфире НСН отметил, что курдские формирования так или иначе будут под прицелом турецких войск.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене