Востоковед: Турки намерены атаковать зону ответственности США, что может плохо закончиться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии. Она намечена на 6 августа. Однако, как заявили в пресс-службе Госдепартамента, в Вашингтоне эту операцию не одобряют, Турция ставит американскую армию в сложное положение.

Анкара уже не может отказаться от намеченных боевых действий, но при этом понимает, что сохраняется опасность еще больше осложнить ситуацию в Сирии, отметил руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

«Штаты не поддерживают в этом вопросе турок, потому что в Сирии находятся две тысячи американских, английских и французских войск, а также четыре тысячи частных военных компаний – это зона ответственности США. Все они тогда окажутся в зоне боевых действий. Штаты несут ответственность за Сирийскую демократическую армию, курдские отряды, поэтому не одобряют», - отметил востоковед.

На взгляд Багдасарова, турецкий лидер уже вынужден начать операцию.

«6 августа Эрдоган планирует собрать генштаб и начать проведение операции. Она уже проанонсирована, поэтому президент Турции вынужден ее начать, но это будет серьезный конфликт»,- сказал эксперт.