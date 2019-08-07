Сатановский: Военный блеф США закончился

Президент Института Ближнего Востока рассказал НСН, о чем говорит доклад Пентагона об укреплении позиций террористов в Сирии и Ираке.

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России – прим. НСН) начала укреплять подпольную сеть в Ираке и Сирии, сообщается в докладе Пентагона. Численность подполья может достигать 18 тысяч человек. Автор доклада, генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн отмечает, что в том числе сокращение присутствия американских сил в регионе привело к уменьшению поддержки, которую могли оказать партнеры США в Сирии, «когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы ответить возрождению ИГ». Также в докладе говорится, что усиление ИГ стало возможным из-за споров Ирака и Иракского Курдистана.

Террористы действительно укрепляют свои позиции в Сирии и Ираке, а сделанные ранее заявления США о победе над ИГ оказались блефом, заявил в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский (слушайте аудио).

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«Радостные реляции насчет победы, которую одержала доблестная американская армия над злыми силами, были, во-первых, чрезвычайно раздуты, по сравнению с действительностью, а во-вторых, исключительно направлены на то, чтобы раздраженный Трамп не погнал генералитет со своих постов. На территориях, которые занимали американцы, они договаривались с племенными шейхами, разрешали в центры населенных пунктов в том же Ираке воткнуть правительственный флаг, боевики просто спокойно расходились с оружием в руках по местам исходной дислокации. А сегодня собираются опять, что поделать. Любой военный блеф когда-нибудь кончается», — отметил востоковед.

Напомним, 6 августа началась новая военная операция Турции на северо-востоке Сирии. В Вашингтоне эту операцию не одобрили. Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад рассказал в эфире НСН, что ждет турков на территории восточнее реки Евфрат.

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ТЕГИ:Исламское ГосударствоСирияПентагонЕвгений Сатановский

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