Сатановский: Военный блеф США закончился

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России – прим. НСН) начала укреплять подпольную сеть в Ираке и Сирии, сообщается в докладе Пентагона. Численность подполья может достигать 18 тысяч человек. Автор доклада, генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн отмечает, что в том числе сокращение присутствия американских сил в регионе привело к уменьшению поддержки, которую могли оказать партнеры США в Сирии, «когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы ответить возрождению ИГ». Также в докладе говорится, что усиление ИГ стало возможным из-за споров Ирака и Иракского Курдистана.

Террористы действительно укрепляют свои позиции в Сирии и Ираке, а сделанные ранее заявления США о победе над ИГ оказались блефом, заявил в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский (слушайте аудио).