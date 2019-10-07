Захарова оценила намерение Трампа разрушить турецкую экономику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он разрушит экономику Турцию в случае нарушения страной «границ дозволенного».

«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что собирается начать операцию против курдов на севере Сирии в ближайшие дни. СШA, в свою очередь, отказались принимать участие в оперaции. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев пояснил в эфире НСН, что США таким образом бросают своего союзника по борьбе с террористами в Сирии.

Ранее ряд арабских телеканалов сообщили об авиаударах Турции по северу Сирии.

