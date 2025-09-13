Трамп пригрозил России санкциями против нефти
Президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести строгие санкции в отношении России при условии, что все государства — члены НАТО придут к единому решению и прекратят закупки российской нефти.
Кроме того, американский лидер призвал страны НАТО ввести пошлины в 50-100% против Китая с тем условием, что они «будут полностью отменены» после разрешения украинского конфликта. По его мнению, такое решение послужит скорейшему выходу из кризиса.
При этом президент США снова заявил, что конфликт на Украине – «это война Байдена и Зеленского».
Ранее Трамп анонсировал жесткие санкции против российских банков и ограничения в отношении поставок российской нефти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
