СМИ: Трамп выдвинул ЕС нереальное условие для ужесточения санкций против РФ

NYT напоминает, что накануне Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о готовности ввести жесткие санкции в отношении России, если аналогичные меры примут все страны НАТО, а также откажутся от закупок российской нефти. Кроме того Трамп обратился к ЕС с призывом коллективно ввести пошлины на китайские товары в размере от 50 до 100%.

Как отмечает издание, это условие почти наверняка останется невыполненным, что известно Трампу и его советникам. Автор материала указывает, что среди крупнейших покупателей российской нефти — Венгрия и Турция, которыми «восхищается» американский лидер.

Большинство европейских государств существенно уменьшили импорт топлива из РФ, однако некоторые из них по-прежнему зависят от поставок российского газа, о чем Трамп предпочел не упоминать.

Ранее The Washington Post отметила, что призыв Трампа к союзникам по НАТО прекратить импорт нефти из России может быть тактикой по затягиванию новых санкций Запада против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».