СМИ: Трамп выдвинул ЕС нереальное условие для ужесточения санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп поставил невыполнимое условие Евросоюзу для усиления санкций против России. Об этом сообщает The New York Times.
NYT напоминает, что накануне Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о готовности ввести жесткие санкции в отношении России, если аналогичные меры примут все страны НАТО, а также откажутся от закупок российской нефти. Кроме того Трамп обратился к ЕС с призывом коллективно ввести пошлины на китайские товары в размере от 50 до 100%.
Как отмечает издание, это условие почти наверняка останется невыполненным, что известно Трампу и его советникам. Автор материала указывает, что среди крупнейших покупателей российской нефти — Венгрия и Турция, которыми «восхищается» американский лидер.
Большинство европейских государств существенно уменьшили импорт топлива из РФ, однако некоторые из них по-прежнему зависят от поставок российского газа, о чем Трамп предпочел не упоминать.
Ранее The Washington Post отметила, что призыв Трампа к союзникам по НАТО прекратить импорт нефти из России может быть тактикой по затягиванию новых санкций Запада против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
