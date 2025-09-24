Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему, а не Путину
24 сентября 202501:30
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США, сообщает Shy News.
Об этом он заявил представителям СМИ после встречи с главой США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, теперь глава Белого дома доверяет ему, а не президенту России Владимиру Путину.
Лидер Украины также назвал беседу с Трампом «очень хорошей».
Ранее президент США заявил, что в течение месяца определится с позицией относительно доверия к Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
