Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему, а не Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США, сообщает Shy News.

Трамп заявил, что Путин «подвел его»

Об этом он заявил представителям СМИ после встречи с главой США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, теперь глава Белого дома доверяет ему, а не президенту России Владимиру Путину.

Лидер Украины также назвал беседу с Трампом «очень хорошей».

Ранее президент США заявил, что в течение месяца определится с позицией относительно доверия к Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
