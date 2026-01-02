Сальдо: Хакеры атаковали сайт со списком жертв в Хорлах

Сальдо рассказал, что к вечеру 1 января на сайте были опубликованы имена семи погибших в Хорлах при атаке ВСУ, опознанных в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. При этом он добавил, что в связи с сильнейшим пожаром, произошедшим в результате атаки, идентификация всех жертв возможна только после специальной генетической экспертизы.

В новогоднюю ночь ВСУ тремя беспилотниками атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы Херсонской области. В результате этого погибли минимум 27 человек, в том числе ребенок, еще свыше 50 пострадали. Известно, что один из дронов был оснащен зажигательной смесью. СК возбудил уголовное дело о теракте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ в регионе пострадали три человека.