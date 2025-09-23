Трамп заявил, что Украина может вернуть утраченные территории при поддержке ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна вернуть все утраченные территории и «возможно, даже продвинуться дальше». Такое мнение в своей соцсети Truth Social он высказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Американский президент добавил, что Россия испытывает серьезные экономические трудности, а Киеву, по его словам, «пора действовать». Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение НАТО, которое альянс сможет использовать по своему усмотрению, отмечает RT.
США и Евросоюз продолжают оказывать Украине масштабную военную и финансовую поддержку. В октябре Киев ожидает получения около $3,5 миллиардов в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List.
ЕС, в свою очередь, рассматривает механизм использования замороженных российских активов для предоставления Украине нового займа, передает «Радиоточка НСН».
