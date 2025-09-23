Трамп заявил, что Украина может вернуть утраченные территории при поддержке ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна вернуть все утраченные территории и «возможно, даже продвинуться дальше». Такое мнение в своей соцсети Truth Social он высказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Американский президент добавил, что Россия испытывает серьезные экономические трудности, а Киеву, по его словам, «пора действовать». Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение НАТО, которое альянс сможет использовать по своему усмотрению, отмечает RT.

Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границы

США и Евросоюз продолжают оказывать Украине масштабную военную и финансовую поддержку. В октябре Киев ожидает получения около $3,5 миллиардов в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List.

ЕС, в свою очередь, рассматривает механизм использования замороженных российских активов для предоставления Украине нового займа, передает «Радиоточка НСН».

