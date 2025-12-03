Песков: Телефонный разговор Путина с Трампом возможен в любой момент

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны в любое время. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, телефонный разговор возможен в любой момент», - заявил представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, есть возможность оперативно организовать такую беседу.

Путин и Трамп проводили телефонные переговоры в октябре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Кремле называли беседу «весьма содержательной», «предельно откровенной и доверительной».

