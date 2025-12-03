Песков: Телефонный разговор Путина с Трампом возможен в любой момент
3 декабря 202513:10
Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны в любое время. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да, телефонный разговор возможен в любой момент», - заявил представитель Кремля журналистам.
По словам Пескова, есть возможность оперативно организовать такую беседу.
Путин и Трамп проводили телефонные переговоры в октябре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Кремле называли беседу «весьма содержательной», «предельно откровенной и доверительной».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Быстрые удовольствия: Зумеров уличили в «катании» на дофаминовых качелях
- Между Москвой и Нижним Новгородом возобновили курсирование поезда «Буревестник»
- Деньги в бетон: Почему застройщики теряют даже состоятельных покупателей
- Гендиректор сервиса «Мамба»: На сайтах знакомств ищут общение, а не отношения
- Без шоу и пиара: Климов назвал «конкретными» переговоры Путина и Уиткоффа
- Костин: Россия хочет мира с США и остальными странами
- Пока шахматы и тетрис: Депутат Свинцов назвал временной блокировку Roblox
- В России создали сайт знакомств с психологическим сопровождением
- Депутат Госдумы объяснил главе СПЧ идеологию «Русской общины»
- Песков: Коррупция есть повсеместно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru