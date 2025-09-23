Медведев призвал США отказаться от санкций для сохранения договора СНВ
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США должны отказаться от санкций против Москвы, если хотят сохранить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом он написал в соцсети X.
Медведев подчеркнул, что Россия готова соблюдать условия соглашения, подписанного им в 2010 году. Однако, по его словам, простого выполнения положений договора недостаточно — Вашингтон должен прекратить попытки ослабить Москву через санкции и торговые пошлины. В противном случае, отметил политик, сохраняется риск прямого конфликта.
СНВ-3 был подписал в 2010 году и ограничивал количество межконтинентальных баллистических ракет, ядерных боезарядов и других стратегических вооружений у России и США.
В 2023 году президент Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в соглашении, подчеркнув, что Россия не выходит из него и продолжит соблюдать ключевые ограничения на добровольной основе, передает «Радиоточка НСН».
