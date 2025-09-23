Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против РФ
Если Россия не готова заключить мирное соглашение, то США введут против неё «очень жёсткие пошлины». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Выступая на Генассамблее ООН, он указал, что данные рестрикции «очень быстро положат конец кровопролитию».
«Но чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны... должны присоединиться и принять аналогичные меры», - заключил глава Белого дома.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза против России был согласован с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
