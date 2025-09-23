Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против РФ

Выступая на Генассамблее ООН, он указал, что данные рестрикции «очень быстро положат конец кровопролитию».

«Но чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны... должны присоединиться и принять аналогичные меры», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза против России был согласован с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

