ТЦ, курорты, пляжи: Ядерный щит и Россия подняли уровень жизни в КНДР
Как только Северная Корея почувствовала себя увереннее, она вложила деньги в инфраструктуру, заявил НСН Александр Жебин.
КНДР долгое время инвестировала в оборону из-за угроз США, но после получения ядерного оружия страна стала повышать уровень жизни, а помогали в этом Россия и Китай, рассказал НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
В последние годы при северокорейском лидере Ким Чен Ыне граждане КНДР начали переживать «вспышку веселья» — в стране открываются новые ТЦ, курорты и магазины, а власти начали поощрять потребление. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков. Как отмечает Reuters, потребление в Северной Корее увеличивается даже под тяжелыми санкциями ООН. Экономика страны выросла на 3,5% в 2025 году — третий год подряд выше 3%, сообщал ЦБ Южной Кореи. Жебина не удивили эти данные.
«Любому приезжающему в Пхеньян в последние годы заметны изменения по сравнению с тем, что было, еще 10-20 лет назад. Руководство страны стало гораздо больше делать для того, чтобы поднять уровень жизни народа. Долгое время американцы обещали ее уничтожить, КНДР вкладывала деньги в развитие обороны, учитывали опыт Ирака и Ливии, и создали ядерное оружие. После этого прекратились ультиматумы. Правительство сосредоточилось на том, что развивать спорт, построило огромное количество жилья, молодежных центров. Стабильность позволила перейти к улучшению материального положения граждан. Этому способствовали Китай и Россия — сотрудничество привело к тому, что Пхеньян куда увереннее чувствует себя на политической арене. Конечно же, им помогали и китайцы, несмотря на все резолюции ООН о запрете торговли», — отметил он.
Жебин добавил, где россияне могут отдыхать в КНДР.
«Есть прекрасные, экологически чистейшие места для отдыха. Это и побережье Японского моря, и прекрасные пляжи на Желтом море. Во всем мире известны горы изумительной красоты Кымгансан. Проблема только в двух вещах — это транспортные издержки (пока это естественный маршрут только для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири) и недостаток инфраструктуры. Есть замечательный курорт Вонсан-Кальма, но он еще продолжает достраиваться. Пока в страну приехало только 5000 российских туристов, но поток будет возрастать. Туризм просто еще не раскручен в КНДР, а там и чистейшее море, и прекрасный песок — отдыхать можно с конца июня до начала октября», — поделился он.
Ранее Жебин предположил в эфире НСН, чего ждать от переговоров американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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