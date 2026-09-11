КНДР долгое время инвестировала в оборону из-за угроз США, но после получения ядерного оружия страна стала повышать уровень жизни, а помогали в этом Россия и Китай, рассказал НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

В последние годы при северокорейском лидере Ким Чен Ыне граждане КНДР начали переживать «вспышку веселья» — в стране открываются новые ТЦ, курорты и магазины, а власти начали поощрять потребление. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков. Как отмечает Reuters, потребление в Северной Корее увеличивается даже под тяжелыми санкциями ООН. Экономика страны выросла на 3,5% в 2025 году — третий год подряд выше 3%, сообщал ЦБ Южной Кореи. Жебина не удивили эти данные.