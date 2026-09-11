Связь 5G доступна в 16 российских городах

«Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек», - указали в ведомстве.

Услуги на базе новой технологии будут предоставлять мобильные операторы «большой четверки», пишет RT.

Отмечается, что 5G будет работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле. При этом прорабатывается запуск технологии в 50 городах до конца года.

Ранее стало известно, что доступ к 5G получат все пользователи устройств на базе операционной системы Android.

