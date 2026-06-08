СМИ: Иран атаковал Израиль после двух с половиной месяцев затишья

Это произошло после двух с половиной месяцев затишья. По Израилю выпустили минимум восемь баллистических ракет. Израильская армия (ЦАХАЛ) подняла войска по тревоге. Военные предупредили, что новые удары могут произойти уже в ближайшие часы. Израиль утверждает, что все ракеты над севером страны были перехвачены, но обломки упали в Нагарии и Тверии. Жителей ряда районов попросили не выходить из укрытий до особого распоряжения.

Израиль на фоне атаки закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также закрыл свое воздушное пространство Катар. Следом это сделал и сам Иран.

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир отметил, что «сегодня ночью Тегеран будет гореть».

Как сообщает Fars, Иран потребовал от Израиля прекратить удары по югу Ливана. В противном случае страна пригрозила «более сокрушительными ударами».

Чуть ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к заключению соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

