СМИ: Иран атаковал Израиль после двух с половиной месяцев затишья
Иран нанес удар по Израилю, сообщает Tekegram-канал Mash.
Это произошло после двух с половиной месяцев затишья. По Израилю выпустили минимум восемь баллистических ракет. Израильская армия (ЦАХАЛ) подняла войска по тревоге. Военные предупредили, что новые удары могут произойти уже в ближайшие часы. Израиль утверждает, что все ракеты над севером страны были перехвачены, но обломки упали в Нагарии и Тверии. Жителей ряда районов попросили не выходить из укрытий до особого распоряжения.
Израиль на фоне атаки закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также закрыл свое воздушное пространство Катар. Следом это сделал и сам Иран.
Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир отметил, что «сегодня ночью Тегеран будет гореть».
Как сообщает Fars, Иран потребовал от Израиля прекратить удары по югу Ливана. В противном случае страна пригрозила «более сокрушительными ударами».
Чуть ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к заключению соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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