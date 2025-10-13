Трамп может обсудить с Путиным поставки Tomahawk Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что может обсудить вопрос возможных поставок американских ракет Tomahawk Киеву с президентом России Владимиром Путиным.

СМИ: Трамп и Зеленский обсуждали возможные поставки Tomahawk

«Возможно, я поговорю с ним», — указал глава Белого дома. «Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил Трамп.

Ранее в Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
