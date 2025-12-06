На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло на Камчатке. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Толчки зарегистрировали в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине 18,2 км.

По данным камчатского управления МЧС, за сутки в регионе произошло шесть афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,8. Толчки не ощущались в населенных пунктах.

Ранее ощутимое землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Северо-Курильска.

