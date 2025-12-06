РПЦ в США в последнее время приняла рекордное число американцев
Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в США в последние годы приняла рекордное число американцев. Об этом рассказал певчий Богоявленского собора РПЦЗ в Бостоне Илья Ярощук в беседе с РИА Новости.
«За последние два или три года... в церкви появилось больше людей, желающих принять православие, чем когда бы то ни было в нашей истории», - отметил собеседник агентства.
По словам Ярощука, в Америке православие становится более распространенным, так как люди желают найти стабильную и сильную религию. Верующие ищут консервативное христианство, православие «отвечает на этот запрос».
Между тем патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы митрополита Нестора.
