РПЦ в США в последнее время приняла рекордное число американцев

Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в США в последние годы приняла рекордное число американцев. Об этом рассказал певчий Богоявленского собора РПЦЗ в Бостоне Илья Ярощук в беседе с РИА Новости.

«За последние два или три года... в церкви появилось больше людей, желающих принять православие, чем когда бы то ни было в нашей истории», - отметил собеседник агентства.

По словам Ярощука, в Америке православие становится более распространенным, так как люди желают найти стабильную и сильную религию. Верующие ищут консервативное христианство, православие «отвечает на этот запрос».

Между тем патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы митрополита Нестора.

