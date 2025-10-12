СМИ: Трамп и Зеленский обсуждали возможные поставки Tomahawk
Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время беседы по телефону обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщает Axios.
По данным портала, разговор продолжался около 30 минут. При этом неизвестно, было ли принято Вашингтоном какое-либо окончательное решение относительно поставок ракет.
Сам Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом усиление украинской противовоздушной обороны.
Ранее президент Украины сказал, что Tomahawk заставят русских «протрезветь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
