СМИ: Трамп и Зеленский обсуждали возможные поставки Tomahawk

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время беседы по телефону обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщает Axios.

Зеленский заявил о предстоящей поставке Украине двух систем Patriot

По данным портала, разговор продолжался около 30 минут. При этом неизвестно, было ли принято Вашингтоном какое-либо окончательное решение относительно поставок ракет.

Сам Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом усиление украинской противовоздушной обороны.

Ранее президент Украины сказал, что Tomahawk заставят русских «протрезветь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

