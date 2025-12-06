В Госдуме предупредили об опасных новогодних открытках от мошенников
Мошенники отправляют россиянам фальшивые открытки, которые являются вредоносными файлами и могут похищать данные. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка "новогодних открыток" с вредоносным ПО - один из самых популярных приемов», - подчеркнул парламентарий.
Опасные файлы маскируют под изображения, анимации или видео, но на самом деле в них содержатся программы для кражи данных, установки скрытого доступа, перехвата переписки. Злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям либо личной информации пользователя.
Немкин посоветовал не открывать файлы и ссылки от неизвестных адресатов, пользоваться антивирусными решениями и актуальными обновлениями системы.
Ранее стало известно, что мошенники продают в чатах фейковые билеты в Большой и другие театры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
