Мирошник заявил, что с 2014 года от атак ВСУ погибли 13 тысяч человек
6 декабря 202506:43
Более 40 тысяч гражданских пострадали от украинских атак с 2014 года. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«С начала конфликта, с 2014 года, число пострадавших мирных жителей уже достигло 41 тысячи человек», - заявил дипломат в беседе с РИА Новости.
Около 13 тысяч из них погибли.
Ранее Мирошник заявил, что с начала специальной военной операции из-за атак Украины пострадал 1091 ребенок, погибли 237 несовершеннолетних.
