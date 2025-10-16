Трамп: Моди намерен остановить покупку нефти из России
Американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности остановить покупку нефти из России.
«Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», — указал глава США. При этом он выразил мнение, что российский президент Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта на Украине. Трамп отметил, что эти закупки возобновятся в случае урегулирования на Украине.
Он также отметил, что, между президентом РФ и главой Украины Владимиром Зеленским существует значительная враждебность, которая препятствует преодолению украинского конфликта.
Ранее в России не поверили, что Индия согласится на шантаж США по вопросам нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
