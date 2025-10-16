Бессент: США ждут от Японии отказа от российской нефти
США ждут отказа Японии от закупок нефти из России. Об этом написал американский министр финансов Бессент в соцсети Х.
Глава Минфина Соединенных Штатов встретился с японским коллегой Катсунобу Като. Министры обсудили важные вопросы, касающиеся двусторонних экономических отношений.
«А также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», - указал Бессент.
Министр добавил, что на встрече обсуждались инвестиции.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал перестать покупать нефть из России, пишет Ura.ru.
