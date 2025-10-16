Внук конструктора Калашникова получил 14 лет тюрьмы за убийство

В январе 2025 года на даче на 9-м км Якшур-Бодьинского тракта в ходе распития алкоголя и вспыхнувшей ссоры подсудимый нанес своему знакомому множество смертельных ножевых ранений.

После этого нападавший стал угрожать убийством невесте погибшего. Красновский вину не признал.

