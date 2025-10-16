Внук конструктора Калашникова получил 14 лет тюрьмы за убийство

Внук советского и российского оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский получил 14 лет и один месяц лишения свободы за убийство и высказывание угрозы убийством другому лицу, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Аэропорту Ижевска присвоят имя оружейника Калашникова

В январе 2025 года на даче на 9-м км Якшур-Бодьинского тракта в ходе распития алкоголя и вспыхнувшей ссоры подсудимый нанес своему знакомому множество смертельных ножевых ранений.

После этого нападавший стал угрожать убийством невесте погибшего. Красновский вину не признал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия нового заводского комплекса АО «Концерн "Калашников"», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Михаил КалашниковСудыУбийства

Горячие новости

Все новости

партнеры