Внук конструктора Калашникова получил 14 лет тюрьмы за убийство
Внук советского и российского оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский получил 14 лет и один месяц лишения свободы за убийство и высказывание угрозы убийством другому лицу, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
В январе 2025 года на даче на 9-м км Якшур-Бодьинского тракта в ходе распития алкоголя и вспыхнувшей ссоры подсудимый нанес своему знакомому множество смертельных ножевых ранений.
После этого нападавший стал угрожать убийством невесте погибшего. Красновский вину не признал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия нового заводского комплекса АО «Концерн "Калашников"», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Моди намерен остановить покупку нефти из России
- ОСАГО в ряде регионов РФ может подорожать вдвое
- Путин распорядился отметить 90-летие Лужкова
- Внук конструктора Калашникова получил 14 лет тюрьмы за убийство
- СМИ: ЦРУ получило право на «смертоносные операции» в Венесуэле
- Власти РФ усиливают защиту объектов ТЭК на фоне проблем с бензином
- В Петербурге уличную певицу задержали за песни иноагентов
- Трамп заявил, что может обсудить с Зеленским планируемое наступление
- В Госдуме заявили, что в мае 2026 года россияне будут отдыхать всего 6 дней
- В Приамурье опрокинулся автобус с десятками пассажиров, есть жертвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru