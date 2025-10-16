ПВО уничтожила над Россией 51 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО ликвидировали 51 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

Военные нейтрализовали 12 дронов в Саратовской области, 11 – в Волгоградской, восемь – в Ростовской, шесть – в Крыму. Еще по четыре беспилотника сбили над Брянской и Воронежской областями, три – над Белгородской, по одному – над Курской областью и водами Черного и Азовского морей.

Ранее в Новониколаевском районе Волгоградской области после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская, пишет Ura.ru.

