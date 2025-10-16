Хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады

Хакеры взломали системы оповещения в нескольких аэропортах США и Канады, запустив по внутренним громкоговорителям пропалестинские сообщения. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, инциденты произошли в аэропортах Келоуна, Виктория, Виндзор, Гаррисберга. Из-за хакерской атаки в авиагаванях транслировали «несанкционированные пропалестинские политические сообщения», восхваляющие движение ХАМАС и критикующие президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Это привело к срыву работы и послужило поводом для расследования предполагаемых хакерских атак», - указывает СМИ.

