Хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады
Хакеры взломали системы оповещения в нескольких аэропортах США и Канады, запустив по внутренним громкоговорителям пропалестинские сообщения. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, инциденты произошли в аэропортах Келоуна, Виктория, Виндзор, Гаррисберга. Из-за хакерской атаки в авиагаванях транслировали «несанкционированные пропалестинские политические сообщения», восхваляющие движение ХАМАС и критикующие президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Это привело к срыву работы и послужило поводом для расследования предполагаемых хакерских атак», - указывает СМИ.
Ранее хакеры взломали используемые в правительстве США устройства Cisco, критически важная инфраструктура пострадала, пишет 360.ru.
