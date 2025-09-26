В России не поверили, что Индия согласится на шантаж США по вопросам нефти

Индия уже доказала, что имеет свой суверенитет и в вопросах закупок российской нефти будет поступать, как считает нужным, заявил НСН Сергей Пикин.

Индия не откажется от закупок российской нефти, так как это будет означать для нее согласие с угрозами и шантажом США. Об этом НСН рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Индия готова сократить импорт российской нефти при условии снятия американских санкций с двух других поставщиков - Ирана и Венесуэлы. Такое заявление сделали индийские чиновники на переговорах с США, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Пикин заявил, что эту новость нельзя воспринимать всерьез.

«С учетом того, что источник этой информации агентство Bloomberg, то ее можно расценивать как надпись на заборе. Я сомневаюсь, что Индия сократит экспорт российской нефти, потому что это, по сути, возвращение к той ситуации, когда были прямые угрозы от США, некий шантаж. То есть, фактически, Индия соглашается на эти угрозы и шантаж. Тут вопрос уже тогда в том, а есть ли у Индии-то суверенитет, и готовы ли они принимать самостоятельные решения без США. На что и премьер-министр Индии, и все другие чиновники последние несколько месяцев заявляли, что есть, и они будут действовать именно таким образом», - рассказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CNN заявил, что американский лидер Дональд Трамп добивается от Венгрии прекращения закупок российской нефти. По его словам, он напрямую обсуждает этот вопрос с премьер-министром страны Виктором Орбаном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

