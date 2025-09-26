«С учетом того, что источник этой информации агентство Bloomberg, то ее можно расценивать как надпись на заборе. Я сомневаюсь, что Индия сократит экспорт российской нефти, потому что это, по сути, возвращение к той ситуации, когда были прямые угрозы от США, некий шантаж. То есть, фактически, Индия соглашается на эти угрозы и шантаж. Тут вопрос уже тогда в том, а есть ли у Индии-то суверенитет, и готовы ли они принимать самостоятельные решения без США. На что и премьер-министр Индии, и все другие чиновники последние несколько месяцев заявляли, что есть, и они будут действовать именно таким образом», - рассказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CNN заявил, что американский лидер Дональд Трамп добивается от Венгрии прекращения закупок российской нефти. По его словам, он напрямую обсуждает этот вопрос с премьер-министром страны Виктором Орбаном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».