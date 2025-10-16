Мужчина пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Красный Октябрь в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате удара машина была повреждена. Пострадал водитель.

«Мужчину с ранением руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее в Волгограде обломки БПЛА повредили крыши и выбили окна в нескольких зданиях, пострадал пенсионер, пишет 360.ru.

