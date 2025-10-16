Мужчина пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
16 октября 202508:35
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Красный Октябрь в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате удара машина была повреждена. Пострадал водитель.
«Мужчину с ранением руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее в Волгограде обломки БПЛА повредили крыши и выбили окна в нескольких зданиях, пострадал пенсионер, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бортников обвинил Британию в срывах мирного разрешения конфликта на Украине
- Александра Маршала наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- МВД опровергло информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
- Непредсказуемое продолжение: Кто примирит воюющие Пакистан и Афганистан
- Мужчина пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
- Хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады
- Цена золота обновила исторический максимум и превысила $4250 за унцию
- Китай успешно осуществил 600-й запуск ракеты серии «Чанчжэн»
- ПВО уничтожила над Россией 51 украинский беспилотник
- Бессент: США ждут от Японии отказа от российской нефти
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru