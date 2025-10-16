Цена золота обновила исторический максимум и превысила $4250 за унцию
16 октября 202507:59
Стоимость золота вновь обновила исторический максимум, превысив $4250 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
Фьючерс на драгоценный металл с поставкой в декабре подорожал до $4255,4 за унцию. Такие данные зафиксировали на 06:11 мск.
Позднее цена на золото замедлила рост. К 07:05 по Москве его стоимость вернулась к отметке $4249,5 за унцию.
Ранее на фоне шатдауна в США биржевая цена на золото побила исторический рекорд, взлетев выше $4050,27 за тройскую унцию, пишет 360.ru.
